Quotidiano.net - Lip Basting, il segreto scandinavo per labbra morbide e idratate

Durante l'inverno, lesecche e screpolate possono diventare un fastidio costante, e spesso né burri né oli sembrano fornire un sollievo duraturo. Ma nei Paesi del Nord Europa , dove il freddo è particolarmente intenso, è diffusa una tecnica molto apprezzata per mantenere lee protette: il Lip. Causa Prima di scoprire come funziona il Lip, è utile capire i fattori che causano la secchezza delleed eventuali taglietti e screpolature. Queste ultime sono più vulnerabili rispetto ad altre zone del viso perché hanno meno strati cutanei e non presentano ghiandole sebacee, dunque sono incapaci di trattenere naturalmente l'idratazione. Inoltre sono più esposti agli effetti di climi rigidi ea freddo, vento e aria secca e risentono di più di eventuali abitudini scorrette (come bere poca acqua e inumidirle con la saliva).