Le mie valigie con i vestiti per Sanremo sono bloccate all’aeroporto se non arrivano vengo in pigiama | la rivelazione di Cristiano Malgioglio

Sarà tra i protagonisti della seconda serata del Festival di, quando dovrà condurre la kermesse musicale insieme a Carlo Conti, Bianca Balti e Nino Frassica. A preoccupareMalgiolgio, però, non è tanto la temutissima scalinata dell’Ariston, che comunque è ostica per chiunque, quanto un’altra questione piuttosto urgente: che fine hanno fatto le sue? Secondo quanto spiega il cantante, infatti, i bagagli sarebbero stati bloccatidi Madrid già diversi giorni fa. Anche se non è chiaro quale sia il motivo di un ritardo così importante. E ora che l’inizio del Festival si avvicina, anche la sua preoccupazione sale. Perché in quelleerano contenuti gli abiti che dovrebbe indossare sul palco dell’Ariston.A raccontarlo è proprio, che, in collegamento telefonico a La Vita in Diretta, ha spiegato nel dettaglio la sua disavventura: “Dovevano arrivare 7 giorni fa ma nonarrivati.