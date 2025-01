Lanazione.it - La messa in sicurezza della piscina. Attesa finita: via ai lavori tampone

Montecatini Terme, 31 gennaio 2025 – Iper laindel settore invernalecomunale sono partiti ieri mattina, a distanza di sette messi dalla diffida di utilizzo inviata al Centro Nuoto, gestorestruttura, fino a quando non fossero stati eseguiti gli interventi previsti. “La ditta incaricata – afferma l’assessore aipubblici, Luca Bini – ha dichiarato che impiegherà quattro settimane per completare l’opera. Consideriamo in tutto all’incirca un mese. Al termine dei, il gestore non potrà riaprire immediatamente, ma dovrà provvedere a una serie di interventi di sua competenza, come il riempimento delle vasche e la sterilizzazione. All’incirca a metà marzo, sarà nelle condizioni di riaprire il settore invernalecomunale”.