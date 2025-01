Panorama.it - Il futuro dei supermercati? Sono i prodotti a marchio del distributore

Coniglietti di cioccolato al latte con ripieno cremoso alle nocciole, uova e ovetti di cioccolato, mini-colombine, colombe arancia e pesca, arancia e cioccolato, amarena e cioccolato, farcite al pistacchio: la Pasqua - non così lontana - si annuncia dolce e golosa nei punti vendita Pam, Panorama, Pam local e Pam city, ovvero la rete distributiva in oltre 600 indirizzi di un Gruppo italiano di proprietà (non fa parte di catene internazionali), presente in quasi tutte le regioni del Paese. La particolarità è che questi, destinati ad accompagnare momenti commemorativi, di appagamento per il cliente,tutti MDD. Mai sentita la marca? Forse no, si tratta di una sigla che significa Marca del, ovvero la tipologia dicommercializzati nella Grande Distribuzione che riportano lo stesso brand dell’insegna o marchi a essa riferibili.