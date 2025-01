House Of The Dragon | James Norton sarà Ormund Hightower nella stagione 3

Leggi su Cinefilos.it

Of The3Secondo quanto appreso da Deadline,l’interprete diterzadiof thedella HBO., di cui si è parlatosecondama che non è mai apparso sullo schermo, è il nipote di Otto (Rhys Ifans), cugino di Alicent (Olivia Cooke) e Gwayne (Freddie Fox), e il Signore di Oldtown. Attualmente sta guidando la schiera degliin una marcia su Approdo del Re per sostenere la sua casata contro Rhaenyra (Emma D’Arcy).ha interpretato in precedenza il ruolo di Hugo Swan in The Nevers della HBO ed è noto anche per i suoi ruoli in Happy Valley e Grantchester. Per quanto riguarda il cinema, è stato visto di recente in Bob Marley: One Love.