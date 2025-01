Lanotiziagiornale.it - Hamas domani rilascia altri tre ostaggi mentre Israele libererà 90 detenuti. La tregua regge ma Netanyahu non la smette di martellare Gaza e la Cisgiordania

Malgrado i timori per i blitz di, che continuano a colpire la Striscia die la, l’accordo per il cessate il fuoco consembrare. Come avviene ormai da giorni, ancheil gruppo terroristico rilascerà tre: Ofer Calderon, Keith Siegel e Yarden Bibas. Quest’ultimo è noto per essere il padre dei due bambini rapiti insieme alla madre, che si ritiene siano morti durante questi quindici mesi di guerra.Da parte sua, il governo di Benjaminrilascerà nella stessa giornata novanta– trenta per ogni prigioniero liberato da– tra cui nove palestinesi già condannati all’ergastolo e81 che stanno scontando lunghe pene detentive.trelibera 90palestinesiCon il cessate il fuoco che continua are e la prima fase dell’accordo ormai prossima alla conclusione, i mediatori egiziani e qatarioti intensificano gli sforzi per avviare al più presto i negoziati.