Governo torturatore, Vespa sbotta con Bonelli. La sinistra impazzisce e grida alla propaganda di regime (video)

Ora il processo giacobino delle sinistre si dirige contro Bruno. Il caso Almasri tiene banco sulle prime pagine dei giornali (anche internazionali) e la fa da padrone nel talk-show politici. Il pressing sguaiato delle opposizioni non accenna a placarsi nemmeno di fronte alle parole ultimative della premier sulla sicurezza nazionale come stella polare dell’operazione di rilascio del generale libico. Grillini, dem ma soprattutto la coppia-Fratoianni continuano ad attaccare frontalmente l’esecutivo, “complice morale dellibico”.perde la pazienza conche accusa ildi complicità con i torturatoriCosì succede che perfino un decano del giornalismo, di professionalità indiscussa, come Brunoabbandoni la consueta autorevole mitezza replicando spazientito alle sparate crescenti di Angelo, suo ospite a 5Minuti, la striscia quotidiana dopo il tg1, insieme al viceministro della Giustizia, Paolo Sisto.