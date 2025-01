Ilrestodelcarlino.it - Giacomo Casanova ai ’Salotti d’autore’

La legnaia di Casa Moretti ospita i "Salotti d’autore". Gli incontri si terranno il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30 ed in cabina di regia c’è sempre l’Università per gli Adulti di Cesenatico. Il coordinatore è Antonio Castagnola dell’associazione di volontariato Soccorso Letterario. Il primo appuntamento è per lunedì 3 febbraio, quando Franco Spazzoli e Antonio Dal Muto introdurranno il tema ", magie e amori nella Cesena del 1749". La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita e aperta a tutti, grazie al patrocinio del Comune di Cesenatico ed il contributo di Glamping, Cesenatico Camping Village, Adac Federalberghi e Cooperativa stabilimenti balneari, che sostengono l’Università per gli adulti. Il successivo appuntamento della rassegna è per lunedì 10 febbraio, sempre alle 16, quando Federica Fioroni e Gianfranco Miro Gori parleranno di cinema ed in particolare proporranno "Malinconia senza rimedio – Vita e cinema di Valerio Zurlini".