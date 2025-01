Ilgiorno.it - Finto carabiniere truffa un’anziana di Oggiono e fugge in taxi, ma il tassista si accorge dell’inganno e lo fa arrestare

(Lecco), 31 gennaio 2025 – Unche hatoè stato arrestato dai poliziotti, veri, della Mobile e della Polfer di Lecco. A incastrarlo unche lo ha accompagnato a casa della vittima prescelta, a. In manetta è finito un napoletano di 25 anni. Il giovane si è presentato a casa di. A guidarlo da Lecco c’era un complice al telefono, che aveva appena raccontato alla preda di turno che avrebbe dovuto consegnare tutto l’oro e tutti i soldi di cui disponeva per risolvere una grave situazione. Li avrebbe dovuti dare ad un collega che sarebbe passato di lì a poco di persone, al 25enne appunto. Il conducente delsu cui è salito per farsi portare aha tuttavia mangiato subito la foglia e, prima di iniziare la corsa, ha avvisato gli agenti della Polfer, che, insieme ai colleghi della Mobile, li hanno seguito a distanza fino a