Ilgiorno.it - FdI: il centrosinistra dev’essere compatto. Altrimenti noi non voteremo il decreto

Hanno votato ilSalva Milano alla Camera, ma potrebbero non appoggiarlo al Senato. I vertici milanesi di Fratelli d’Italia lanciano un messaggio al sindaco Giuseppe Sala e al: "Noi chiediamo che i leader nazionali dei partiti di, che sono in maggioranza a Palazzo Marino, o i capigruppo di questi partiti al Senato si esprimano in maniera univoca rispetto alla volontà di approvare questa norma – spiega il capogruppo di FdI in Comune Riccardo Truppo –, norma che ormai è chiamata anche Salva Sala". Se questa dichiarazione non arriverà, "è inevitabile che l’iter legislativo al Senato ne risentirà, difficilmente ci sarà il voto di FdI". Insomma, se Pd e alleati a Palazzo Marino non si dimostreranno compatti in Senato sul Salva Milano, il partito di Giorgia Meloni è pronto a sfilarsi, magari pensando anche alle Comunali del 2027.