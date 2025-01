Juventusnews24.com - Danso Juve, sono ore roventi: l’affare resta in piedi ma… A che punto siamo nella trattativa col Lens

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24oreper il difensore austriacoinma. A checol: tutti gli aggiornamentiIntervenuto sul proprio profilo X Alfredo Pedullà ha fatto ilsullache potrebbe portare Kevina vestire la maglia dellantus nel corso delle prossime ore.Stando a quanto si apprende l’ideaine verrà portata avanti in queste ore, ma affinchévada in porto si attende ancora il via libera da parte delper il prestito.attesi a breve nuovi aggiornamenti a riguardo.Leggi suntusnews24.com