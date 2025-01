Formiche.net - Credibilità e prudenza, così l’Italia è tornata sexy per i mercati. La versione di Micossi

Si può essere attraenti, ma non per sempre. E con alti e bassi. Quello delsembra essere un buon frangente, se non altro perché ci sono delle cifre che parlano. È vero, a novembre il debito pubblico italiano ha sfondato la soglia psicologica dei 3 mila miliardi. Per alcuni, la naturale conseguenza di anni di bonus e sussidi, pandemici e post, che hanno gonfiato il deficit. Per altri, un macigno sempre più pesante, autentica ipoteca sulle future generazione.La verità, però, sta nel mezzo: il debito italiano è sì enorme, ma anche molto meno costoso del passato. Lo spread tra Btp e Bund si è infatti costantemente mantenuto da mesi sotto i 120 punti base. E per stessa ammissione della Banca centrale europea il costo del debito italiano rispetto a quello tedesco si è assottigliato più di quanto non abbiano fatto i titoli francesi.