Ciclismo, le squadre toscane élite e under 23 per la prossima stagione

Firenze, 31 gennaio 2025 – In attesa di completare lo schieramento diamo un’occhiata alle novecon atleti23, che hanno deciso di svolgere attività nellache inizierà sabato 22 febbraio con la 37^ edizione della classica nazionale Firenze-Empoli. La new entry è la Bike Academy, le altre erano già presenti nella2024, mentre come è noto dopo tanti anni ha deciso di lasciare la categoria per quella juniores la Mastromarco, mentre non ha allestito la squadra il V.C. Empoli. Questo il quadro a fine gennaio. Le2025 BIKE ACADEMY: Bonafini, Ciolini, Lombardi, Nesi, Romoli, Sica. (Ds Dainelli e Fulfini) BORGONUOVO: Giannelli, Gheri, Mogavero, Nannini A., Nannini L., Mattacchioni. GRAGNANO SPORTING CLUB: Boschi, Cozzani, Creatini, Ninci, Rossi, Piccini, Bufalini, Cataldo, Chiarucci, De Totto, Lucca, Rigatti.