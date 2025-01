Formiche.net - Chi è Eyal Zamir, prossimo capo delle forze armate israeliane

Il maggior generale, direttore generale del ministero della Difesa dal 2023, era il candidato da battere. E non sembra sia stato battuto. Dovrebbe essere lui ildi stato maggioredi difesa di Israele (Idf), prendendo il posto del tenente generale Herzi Halevi, che ha annunciato le sue dimissioni (effettive dal 6 marzo) assumendosi parteresponsabilità degli errori legati all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. “La mattina del 7 ottobre, sotto il mio comando, l’Idf ha fallito nella sua missione di proteggere i cittadini di Israele”, ha scritto a Israel Katz, ministro della Difesa. “La mia responsabilità per questo terribile fallimento mi accompagna ogni giorno, ogni ora, e mi accompagnerà per il resto della mia vita”, ha aggiunto. Assieme a lui ha fatto un passo indietro anche il maggiore generale Yaron Finkelman,del comando meridionale dell’Idf.