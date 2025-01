Cala il mercato del libro AIE | pesa la cancellazione della 18app

Leggi su Ildenaro.it

Venezia, 31 gen. (askanews) – La sostituzionecon le Carte Cultura e del Merito e il mancato finanziamento alle biblioteche per 30 milioni di euro sono alla radiceflessione deldei libri di varia adulti e ragazzi nei canali trade nel 2024 (narrativa e saggistica a stampa venduta nelle librerie fisiche e online e nei supermercati): in assenza di queste due decisioni, ilsarebbe cresciuto a valore del 2,5% anzichére dell’1,5%. L’analisi, basata su dati di NielsenIQ-GfK, è stata presentata dal presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE) Innocenzo Cipolletta durante la giornata conclusiva del XLII Seminario di PerfezionamentoScuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri di Venezia. In particolare, AIE stima che nel 2024 le vendite di libri perse per effetto delle modifiche alle misure di sostegno alla domanda siano state pari a 62,7 milioni di euro.