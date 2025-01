Ilrestodelcarlino.it - Blacks Allo scontro playoff col morale a mille

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ci sono vittorie che sono ben più importanti dei due punti in classifica, perchè danno grandissima fiducia e carica fisica e mentale. Il colpo grosso fatto daial PalaRuggi di Imola contro la Virtus è una di queste, in quanto arrivata dopo i supplementari e al termine di una gara tesa e frenetica per tutti i cinquanta minuti. Il merito di Faenza è stato di mostrare sempre la grande forza del gruppo, con tutti i giocatori che non si sono mai risparmiati, a cominciare da Ndiaye, bravo anche in questa occasione a sopperire all’assenza di Poletti. Una qualità mostrata anche nei supplementari, quando Vico è dovuto uscire per un problema muscolare e proprio da quel momento si è visto il cuore di un gruppo che ha messo in campo tutto quello che aveva. La classifica vede ora ida soli al quarto posto, ma domenica è già tempo di ritornare in campo, perché al PalaCattani arriverà Capo d’Orlando, diretta concorrente nella corsa, in unodiretto da vincere.