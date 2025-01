Game-experience.it - BioWare, gli sviluppatori temono altri licenziamenti, rivela un report

C’è grande preoccupazione tra i dipendenti didopo l’annuncio della recente ondata di, con il timore diffuso che la ristrutturazione dello studio possa portare ad ulteriori tagli nei prossimi mesi.Difatti secondo undi Insider Gaming, alcunisi aspettano altre riduzioni di personale, descrivendo la situazione come un’attesa di “una nuova ondata”. Il motivo ufficiale della riorganizzazione è che il team di sviluppo non necessita dell’intero staff per la fase iniziale del prossimo Mass Effect.Tuttavia, secondo ilpubblicato sul portale online di Tom Henderson, alcune fonti interne dello studio suggeriscono che la decisione sia stata influenzata dai deludenti risultati di Dragon Age: The Veilguard, visto che il gioco ha mancato le aspettative interne di circa il 50%.