Oasport.it - Biathlon, Europei Open 2025: nelle sprint ori per Bakken ed Heijdenberg. Settimo Romanin, ottava Passler

Proseguono in Val Martello, in provincia di Bolzano, glidi, validi per l’IBU Cup 2024-: nella giornata dedicata alle, tra gli azzurri i migliori sono Nicolanella 10 km maschile, e Rebeccanella 7.5 km femminile.Nella 7.5 km femminile si impone la svedese Anna-Karin, la quale dopo il bronzo nell’individuale centra l’oro nellasenza commettere errori al tiro e vincendo in 21’43?1, davanti alla transalpina Amandine Mengin, seconda con un errore a terra, a 49?3, ed alla lettone Baiba Bendika, terza con due bersagli mancati nella serie in piedi, a 49?4.L’altoatesina Rebeccasi classificacon due errori a terra, a 1’07?5, mentre fa 10/10 al tiro Linda Zingerle, che chiude 11ma con un ritardo di 1’16?8.