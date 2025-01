Isaechia.it - Anticipazioni Amici 24 del 31/01/25: un allievo eliminato e uno che accede direttamente al serale!

Leggi su Isaechia.it

Si sono appena concluse le registrazioni di, il fortunato talent show di Maria De Filippi.Ecco che cosa vedremo nella puntata che andrà in onda domenica 2 Febbraio grazie allefornite dai colleghi diSuperGuidaTv.Il ‘gioco’ per gli allievi diinizia a farsi sempre più duro in vista delche dovrebbe iniziare fra ormai meno di due mesi.Domenica prossima assisteremo a un’altra eliminazione ma anche all’assegnazione della prima maglia del!Ecco chi è statoe chi inveceal:Nicolò supera la sfida. Anna Pettinelli gli da la maglia del.Giorgia perde e viene sostituita.POST IN AGGIORNAMENTOL'articolo24 del 31/01/25: une uno cheal! proviene da Isa e Chia.