Ancora un caso di phishing | prelievo illegittimo dalle carte di credito o dai conti correnti

Il collegio dell’arbitro bancario e finanziario di Napoli con la decisione numero 1171/2025 accerta il diritto del ricorrente a vedersi rimborsare la cifra maltolto.IL CODACONSUNA VOLTA FA RECUPERARE AD UN PROPRIOISCRITTO € 700.00 circaL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF), dàuna volta ragione al CODACONS, che ha agito per un proprio iscritto, il quale aveva subito undi.L’iscritto si è rivolto immediatamente al Codacons, che gli faceva seguire l’iter per questi casi, cioè prima la denuncia alle forze dell’ordine, poi la richiesta di rimborso – sistematicamente non riconosciutoPostepay, – quindi proponeva ricorso all’ABF che in data 30/01/2025 gli riconosceva il diritto ad ottenere la restituzione dei 700,00 euro circa, illecitamente prelevati dalla carta Postepay da malfattori con procedure informatiche ingannevoli.