Al Teatro Nuovo di Velletri "La foto del carabiniere".

Domenica 2 febbraio, alle ore 18.30 va in scena l’emozionante ed intenso spettacolo di Claudio Boccaccini.Da una storia vera ed autobiografica. Nell’estate del 1960 Claudio, all’epoca bambino, scopre che il papà Tarquinio conservava gelosamente, ed ai suoi occhi misteriosamente, ladi un giovane in uniforme nella sua patente di guida. Il piccolo ne chiede al padre la ragione e, dopo molte insistenze, riesce a farsi raccontare la storia del giovane, Salvo D’Acquisto, della loro amicizia e del suo eroico sacrificio che, nel1943, salvò la vita di Tarquinio e di altri 21 uomini innocenti dalla ferocia dei nazisti. La forza evocativa del testo è quella dirompente di una storia “vera” lasciata in eredità da un padre e trasformata dal figlio in uno spettacolo teatrale nel quale si ride e ci si commuove con la stessa intensità.