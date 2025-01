Linkiesta.it - AI e smartphone: magic touch e filtri per una vita iconica

Per approfondire il rapporto tra immagine e talento abbiamo intervistato, in occasione del lancio del nuovo Xiaomi Redmi Note 14 series, uno dei talent della campagna “Free to be iconic”, il cantautore emergente milanese Tancredi Cantù Rajnoldi, in arte Tancredi.Talento a portata dioggi non è un modo di dire ma una realtà. Abbiamo voluto testare anche noi de Linkiesta Etc le nuove funzioni di Redmi Note 14 Series come la cancellazione dell’immagine attraverso une l’espansione delle foto con l’Intelligenza Artificiale, ricostruendo le aree tagliate dall’immagine. Con l’opzione “Film senza Ai”, invece, è possibile selezionare i video girati, inserendoli nel vlog e creando dei brevi film, come se fossero dei reel su Instagram. Ma non ci siamo fermati qui: il design del modello resiste a mille avventure: dal miglioramento della resistenza alle cadute alla resistenza all’acqua e alla polvere (sì abbiamo girato un video dopo che un bicchiere d’acqua si è rovesciato sul Redmi Note 14 Pro Plus 5G) .