Valentino porta in passerelle le modelle dai capelli bianchi (ed è l’ultima rivoluzione della Couture)

Era la sfilata più attesagiornata, e non ha deluso le aspettative. Alessandro Michele ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’Alta Moda con la collezioneHaute2025 : una caleidoscopica, poetica, antologia sartoriale del lavoro di Garavani , ma con il massimalismo di Michele. Ma tra abiti crochet, fiocchi, velluti, ricami e gioielli, meritano attenzione soprattutto igrigi delle (tante) modelli argento che hanno calcato la passerella. L’ultima vera, forse, di queste sfilate parigine.ID video fnc=1421006Il modello silver diHauteAnche se l’industria sta puntando sempre di più sulleover 50, non è affatto scontato vederee rughe sulledi Haute. O in generale donne che non rientrino negli stretti canoni di corpi sottili, esili e giovanissimi.