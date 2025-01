Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-01-2025 ore 18:30

Luceverde Lazio Buonasera e ben trovati all'ascolto code per incidente sul tratto laziale dell'auto sole tra lo svincolo per San Cesareo diramazione disud e il bivio per laL'Aquila direzione Firenzeintenso sulla via Salaria con rallentamenti atlanti pertra Settebagni e Monterotondo Scalodi ora di punta lungo il raccordo anulare dicon rallentamenti tra Laurentina e il Anagnina in carreggiata esterna è tra la Nomentana e La Rustica in interna code per incidente sulla Tiburtina all'altezza di Settecamini direzionealtre cose per un precedente incidente sulla tangenziale est tra la Nomentana e laL'Aquila verso San Giovanni Vi ricordo che sulla diramazionenord questa notte alle 4:38 resterà chiuso lo svincolo di Fianono sia in uscita sia in entrata da e per entrambe le direzioni bene da Massimo vecchi è tutto Grazie per l'attenzione servizio a cura della C in collaborazione conCapitale