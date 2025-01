Terzotemponapoli.com - Simeone: “Divieto di trasferta ai napoletani? Va presentato un ricorso al TAR con iniziativa bipartisan”

: Vaurgentemente unal TAR, promuovendo un’. Presenteremo al Prefetto e a De Laurentiis quanto debito dopo la petizioneIn diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino, consigliere al Comune di Napoli: Queste le sue parole:“Il Consiglio Comunale è la casa deied è stato giusto portare l’ingiustizia deldiai nostri tifosi è un atto dovuto. Non c’è nessun episodio recente che giustifichi le decisioni del CASMS: è una sconfitta per loro, ancor prima per i tifosi. I residenti in Campania e i privati vengono limitati nelle libertà per motivi ignoti. Non discuto il tifo violento, che va controllato e arginato, ma non si può colpire un’intera piazza. Siamo noi la parte offesa e lesa negli altri stadi, non siamo noi i carnefici.