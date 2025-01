Ilrestodelcarlino.it - Sempre meno partite Iva in città. Crescono edilizia e professionisti

L’anno peggiore per leIva quello alle spalle che chiude con un bilancio, tra aperture e chiusure, più basso degli ultimi quindici anni. Dati Camera di Commercio, al 31 dicembre 2024 erano 4.409 le imprese attive, una manciata sotto i numeri dello scorso anno (4.414) ma un trend in costante calo. In attesa dei dati di gennaio 2025, mese che statisticamente fa segnare molte chiusure, l’anagrafe delleIva registra numeri negativi per commercio e manifattura ma anche per l’agricoltura., seppure di poco, l’edile, la ristorazione, le attività finanziarie e assicurative, il settore immobiliare, quello dei viaggi e, di molto, le attività professionali, scientifiche e tecniche. È quello commerciale il settore più presente con 1.240 attività (28,1%) davanti alla manifattura (503, 11,4%) e all’(419 ditte, 9,5%).