Rissa la notte di Capodanno: locale pontino chiuso dal Questore per gravi irregolarità amministrative

Provvedimento del: sospesa la licenza per 15 giorniA seguito deidisordini avvenuti nelladi, un notodi Formia è statotemporaneamente con la sospensione della licenza per 15 giorni. Ildi Latina ha disposto il provvedimento in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), ritenendo ilun potenziale rischio per l’ordine pubblico.LanelladiL’episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino, quando nelè scoppiata una violenta lite tra alcuni avventori. La situazione è degenerata rapidamente, costringendo i presenti a chiamare le forze dell’ordine. All’arrivo delle pattuglie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i principali responsabili si erano già dati alla fuga, ma alcuni testimoni hanno fornito dettagli sugli eventi.