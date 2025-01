Pil italiano fermo nel quarto trimestre 2024 crescita annuale dello 05%

Quotidiano.net - Pil italiano fermo nel quarto trimestre 2024, crescita annuale dello 0,5%

Neldelil Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è rimasto stazionario rispetto alprecedente ed è cresciuto0,5% in termini tendenziali. E' quanto rende noto l'Istat in base alle prime stime. Nella, sempre corretta per gli effetti di calendario e destagionalizzata, è stata0,5% rispetto al 2023 (nelvi sono state quattro giornate lavorative in più del 2023). Il Psb redatto dal governo a settembre indicava una stima grezza, non corretta per il calendario, dell'1%.