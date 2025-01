Musica | Nino D’Angelo torna live con I miei meravigliosi anni 80

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il grande successo del suo concerto – evento allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 29 giugno, di fronte a più di 40 mila spettatori, i sold out nei palasport italiani e il tour internazionale dall’Europa all’America,dal vivo con “I’80 Estate 2025”, il tour estivo che lo vedrà in tutta Italia, in partenza il 13 giugno dal Teatro Verdura di Palermo.Questo il calendario del tour “I’80 ’80 Estate 2025”, prodotto e organizzato da Trident Music:13 giugno – Palermo – Teatro di Verdura14 giugno – Catania – Villa Bellini17 luglio – Firenze – Villa Demidoff (“MusArt”)20 luglio – Campobasso – Area Eventi Nuovo Romagnoli23 luglio – Roma – Cavea, Auditorium Parco dellaEnnio Morricone11 agosto – San Pancrazio Salentino (Brindisi) – Forum Eventi19 agosto – Apricena (Foggia) – SUONINCAVA, Cava dell’Erba22 agosto – Pescara – Porto Turistico Dalle ore 14.