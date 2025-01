Oasport.it - MotoGP, Enea Bastianini: “Mi aspetto di essere un pilota factory, la KTM ha un gran potenziale”

Dopo aver trascorso le prime quattro stagioni della sua avventura incon Ducati,volta pagina e si prepara ad affrontare una nuova sfida decisamente stimolante e impegnativa. Ilromagnolo dovrà rimboccarsi le maniche per confermarsi nelle zone nobili della classifica dopopassato quest’inverno dal team ufficiale di Borgo Panigale al team Red Bull KTM Tech3.“Sono entusiasta per l’inizio di questa nuova sfida. Dopo tanti anni con la Ducati ora sono sulla KTM e quello di Barcellona è stato un bell’inizio. La moto ha undee sono rimasto sorpreso delle sensazioni riscontrate. Adesso ho davanti a me tanti giorni per comprenderla meglio e cucirmela addosso. Sappiamo che ci aspetta tanto lavoro, ma siamo pronti. È difficile confrontarla con la Ducati, perché il suo punto di forza è diverso rispetto a quello della Desmosedici GP.