Lookdavip.tgcom24.it - Lourdes Leon Ciccone si spoglia per l’uomo Saint Laurent

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Provocazione, sicurezza, rifiuto delle convenzioni: lo stile diè basato su questi capisaldi e negli anni si è fatto ben riconoscibile. L’animo ribelle l’ha sicuramente ereditato da sua madre Madonna, che nel corso della sua carriera ha sfidato le regole sociali e imposto nuovi modi di vivere la moda e la musica. La primogenita in questo ha seguito le sue orme, puntando su outfit sensuali e spesso basati su giochi bollenti di vedo-non-vedo. Non fa eccezione il look scelto per assistere alla sfilata didurante l’Haute Couture Week a Parigi, dalle trasparenze a dir poco audaci. Un bel Senza veli che ha “ravvivato” il pubblico delle sfilate.Il look diha lentamente svelato tuttoA Parigi alla sfilata uomo autunno-inverno 2025-2026 diha indossato una tuta nera strapeless in rete sottilissima e totalmente trasparente, un modello fasciante e che oltre a sottolineare ogni forma lasciava ben poco all’immaginazione.