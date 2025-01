Oasport.it - LIVE Bellucci-Kovacevic 5-7, 6-7. ATP Montpellier in DIRETTA: Vince in due set Aleksandar Kovacevic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOA Sport vi da l’appuntamento per la prossimatestualedi tennis, ricordando il punteggio del match:-MATTIA( 7-5, 7-6). È stato un piacere, buona serata a tutti!L’americano chiude il match in 1 ora e 44 minuti. Ai quarti di finale troverà il kazako Alexander Bublik, che ha sconfitto il tedesco Dominik Koepfer in due set con il punteggio di 6-4, 6-2.Aveva risposto molto bene prendendo la rigain quest’ultimo punto, ma ha steccato nuovamente col dritto nel punto successivo.7-5, 7-6!6-5 Chiudea rete dopo una buona palla corta. Salvato anche il secondo match point.6-4salva il primo match point con una primante esterna.6-3 TRE MATCH POINT PER! Stecca di drittoche ha provato ad essere aggressivo.