La vado a prendere… Grande Fratello Lorenzo si toglie il microfono e poi nuovo choc su Helena

Leggi su Caffeinamagazine.it

siilper attaccare. Non accenna a placarsi lo scontro tra il modello e la brasiliana. Se all’inizio i due avevano mostrato un certo interesse l’uno per l’altra, con il tempo si è innescata una dinamica di frecciate, attacchi e critiche reciproche che non vede ancora fine. Proprio recentementeaveva rivelato: “Mi ha aggredito“.Tutto acquisisce un valore ancora più forte pensando a quando, prima del reality, i due si scrivevano:ha confermato che c’è stato un patto per non rendere pubbliche queste conversazioni. “Sei un maleducato – lo ha accusato – ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro” ha dettoin questi giorni. Ora pare che Lollo ne abbia combinata un’altra.Leggi anche: “Mi ha aggredito”.