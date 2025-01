Lanazione.it - La Torre si tinge di rosa aspettando il Giro d’Italia

Pisa, 30 gennaio 2025 – Unadi Pisa che sidiper dare il via alla road map che, dopo 45 anni, porterà il2025 in città il prossimo 20 maggio. Ieri si è svolto l’evento «100 giorni al», che segna l’inizio dei preparativi e delle iniziative per accogliere la competizione ciclistica più importante, catalizzando l’attenzione del mondo su Pisa. Presenti, oltre al sindaco Michele Conti e all’assessore allo Sport Frida Scarpa, anche il campione Paolo Bettini, cento atleti di spinning provenienti da tutta Italia e numerose autorità civili e militari, che hanno preso parte alla cerimonia ufficiale. «Sarà un grande volano economico per la città – ha spiegato il primo cittadino ai tanti presenti –. Abbiamo lavorato affinché l’amministrazione portasse in città grandi eventi, anche attraverso l’incarico affidato a Pisamo, che gestirà ile il suo primo grande evento».