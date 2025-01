Tvplay.it - La Roma vince e va ai Playoff, ko inutile per la Lazio

Ottava e ultima giornata di Europa League verso gli ottavi di finale della competizione. Com’è andata per? Le squadre qualificate, eliminate e rimandate ai-Eintracht e Braga-sono le ultime due gare per le italiane in gara in Europa League, giunti all’ottava giornata della competizione, in vista della conquista di un posto agli ottavi di finale. Se per i biancocelesti la classifica sorrideva da tempo, per i giallorossi la gara aveva un significato decimante superiore.Lae va ai, koper la(LaPresse) – tvplay Tutte le formazioni in gara disposte contemporaneamente sul terreno di gioco, per una serata avnte. Al termine della stessa il pass per gli ottavi l’hanno conquistato:, Athletic Club, Manchester United, Tottenham, Eintracht, Lione, Olympiakos, Rangers.