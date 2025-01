Formiche.net - La Bce accorcia ancora le distanze sui tassi. La Fed no

Negli Stati Uniti ha vinto la prudenza. Ma in Europa la decisione era scontata. La Banca centrale europea ha tagliato idi interesse di 25 punti base portando il tasso di riferimento al 2,75%. Tramontata, dunque, l’ipotesi di una sforbiciata più consistente anche perché l’inflazione interna rimane vischiosa e alcuni membri del Consiglio direttivo si sono detti contrari ad accelerare troppo i tempi. Gli analisti, già nei giorni precedenti, erano abbastanza sicuri delle mosse di Christine Lagarde. E così è stato.Va bene, ma il futuro? Nel contesto attuale, si prevede che la Bce continui con tre ulteriori riduzioni fino a raggiungere il 2% entro la metà del 2025. Tuttavia, in caso di rischi politici significativi, come l’implementazione di dazi da parte degli Stati Uniti o instabilità politica in Germania e Francia, Francoforte potrebbe adottare un approccio più aggressivo, anticipando i tagli entro l’estate o procedendo con riduzioni più decise per stimolare la crescita economica.