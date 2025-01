Ilgiorno.it - Istituti primari: attenzione alla vicinanza così come agli orari e ai laboratori

Leggi su Ilgiorno.it

L’iscrizionescuola elementare è un momento fondamentale per mamme e papà. Ladell’istitutopropria abitazione può fare una grande differenza nella vita quotidiana. Avere un istituto nel proprio quartiere riduce lo stress degli spostamenti e consente di costruire una rete sociale per il bambino, con compagni che abitano nei paraggi. Accompagnare i piccoli a scuola a piedi o in bici può diventare un’abitudine piacevole e salutare. Inoltre, giocare e studiare con amici del quartiere favorisce il senso di appartenenzacomunità. Glidelle scuolee variano: alcune propongono il “tempo pieno”, con lezioni dalle 8 del mattino fino alle 16, includendo il pranzo in mensa e un approccio che limita i compiti durante la settimana. Altre offrono il “tempo parziale”, che prevede un’uscita anticipata alle 13.