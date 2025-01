Sport.quotidiano.net - Il Milan si butta via. Il ko a Zagabria costa gli ottavi di finale

o – Inopinato. La squadra rossonera perde apartita, un posto tra le prime otto e quindici milioni tondi tondi di premi. Dopo cinque vittorie in fila, e un traguardo parso ad un passo, il verdetto è durissimo: tredicesima posizionenella classifica chilometrica di Champions League, confronto playoff con Feyeneoord o Juventus. Un derby che richiama alla sonora lezione di campionato, un confronto con gli olandesi che potrebbe portare con sé anche nefaste influenze sulla trattativa per l’attaccante biancorosso Santiago Gimenez. Peraltro uscito infortunato con il Lille. Primo tempo pessimo, ripresa confusa, con Sergio Conceicao a mettersi in fila tra le topiche di giornata. La prima è di Gabbia, che incespica sul pallone che apre al goffo vantaggio degli uomini di Fabio Cannavaro.