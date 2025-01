Agi.it - I dieci anni del presidente Sergio Mattarella al Quirinale

AGI -fa, il 31 gennaio 2015,veniva eletto una prima voltadella Repubblica. Avrebbe replicato, con maggior consenso e con maggiore stella, settedopo. Non sono più tempi di facili addii, se anche il suo predecessore Giorgio Napolitano aveva avuto il plauso della riconferma. Perché al Colle ci vuole qualcuno che unisca e non divida, tenga insieme e non spacchi i delicati equilibri su cui si regge una democrazia. Lo dice la Costituzione stessa attribuendo al Capo dello Stato, prima di ogni altra cosa, il compito di rappresentare l'unità nazionale. Mestiere non facile in ogni tempo e in ogni luogo, figuriamoci quando le democrazie iniziano ad assumere - il problema le attraversa tutte - l'aspetto di assemblee di condominio, oppure di affastellate adunate di rappresentanti tribali se non, per dirla più aulicamente con Serse, piazze in cui uomini che si dicono liberi si ingannano gli uni gli altri a forza di discorsi forbiti.