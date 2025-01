Juventusnews24.com - Florea Juve, il centrocampista della Primavera vola in Portogallo in prestito: ecco dove giocherà

di Nicolò Corradino, ilin: le ultime sul passaggio inAltra uscita inper la. Come appreso dantusnews24.com, Andreiclasse 2005 con all’attivo 4 gol e 5 assist, concluderà la stagione all’Estoril, squadra che milita nella massima serie portoghese e attualmente si trova all’ottavo posto.Sicuramente un’esperienza importante fuori dall’Italia per il talento romeno prima di far ritorno a Torino. Il suo contratto con i bianconeri terminerà il 30 giugno 2025.Leggi suntusnews24.com