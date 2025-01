Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Beffa Comuzzo, c'è Zaniolo. Duello Bondo-Fagioli

Firenze, 30 gennaio 2025 - Il martedì che ci siamo appena lasciati alle spalle è una giornata destinata a rimanere nella storia recente della. Non c'erano avvisaglie che potesse diventarlo, ma già dalla mattina si è capito che si stava (e sta tuttora) muovendo qualcosa di importante. Il Napoli ha dato l'assalto a Pietro, difensore rivelazione del campionato. Classe 2005, figlio del settore giovanile dellae del Viola Park. Gli azzurri hanno offerto 5 milioni di prestito oneroso più 20 di obbligo di riscatto. Pochi per lache ha rispedito al mittente la prima proposta. Ma la trattativa è andata avanti. Per buona parte della giornata si è parlato di una richiesta di 40 milioni. C'è stato un pranzo tra il Napoli e l'agente del calciatore. In serata il discorso si è assestato su questa formula: prestito per diciotto mesi a 5 milioni, obbligo di riscatto a 25.