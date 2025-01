Unlimitednews.it - Dolomiti Valtellina 2028, Zaia “Ancora un grande evento in Veneto”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Una notizia strepitosa arriva da Losanna. Il Comitato Olimpico Internazionale ha scelto la nostra candidaturacome sede delle nuove Olimpiadi Giovanili Invernali del. E quindiuna volta uninnelle nostre, ripercorrendo ovviamente le sedi di gara che sono state realizzate e ammodernate per le Olimpiadi Invernali 2026, ma questa volta per un’altraoccasione, le Olimpiadi Giovanili Invernali che si terranno neldal 15 al 29 gennaio. Altravittoria.in prima fila e grazie a tutti per averci creduto”. Così in un video messaggio il Presidente delLucacommenta l’assegnazione dei Giochi Giovanili Invernali delallee alla.tvi/gtr(Fonte video: ufficio stampa Regione)Unlimited News - Notizie dal mondo