Ilrestodelcarlino.it - Discoteca in vicolo Tornabuoni: "È giusto che i giovani si divertano. Ma non tutti i locali sono adeguati"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Una, ancor più se di martellante musica techno, non può stare in un palazzo residenziale sotto le camere da letto, dove i proprietari e gli inquilini che vi abitano hanno il pieno diritto all’irrinunciabile riposo serale e notturno". È quanto scrivono i residenti della zona in merito alla presenza del Cave Club in. "Un simile locale – aggiungono – non può stare in un palazzo residenziale costruito nel Settecento, con muri cavi e solai di legno che veicolano e amplificano strutturalmente rumori e vibrazioni. Non a caso il regolamento di condominio lo vieta senza appello". Alle proteste dei residenti e alle prime sanzioni della Polizia locale, i gestori hanno risposto cheimpegnati a "minimizzare i disagi". I proprietari del locale hanno infatti detto "di impegnarsi per minimizzare i disagi per i residenti interrompendo la musica alle 2 di notte e nel rispetto della normativa".