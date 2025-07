Nocera Superiore località Camerelle | dopo anni lavori alla rete fognaria al via

Tempo di lettura: 2 minuti Prenderanno ufficialmente il via domani, mercoledì 30 luglio 2025, i lavori per la realizzazione della rete fognaria in località Camerelle, con la posa della prima pietra di un’opera primaria di urbanizzazione per il territorio di Nocera Superiore. In programma alle ore 09:00 un sopralluogo pubblico che segna l’inizio dell’intervento, a cui prenderà parte il Sindaco, Gennaro D’Acunzi, il Presidente di Gori, Sabino De Blasi, il Presidente dell’Ente idrico campano, Luca Mascolo, e il Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. «Si tratta di un’opera strategica – ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi – per la salute pubblica e l’ambiente, finanziata con oltre 350 mila euro dalla Regione Campania e affidata a Gori, all’interno del programma di interventi per il risanamento del bacino del fiume Sarno». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it