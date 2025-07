Febbre West Nile in Italia | sintomi trasmissione cure e prevenzione

La febbre West Nile (West Nile Fever) è una malattia provocata dal virus West Nile (West Nile Virus, Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distretto West Nile (da cui prende il nome). Il virus è diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America.

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

Aumentano i casi di West Nile, 8 ricoverati in Campania Aumentano i casi di febbre da virus West Nile in Italia. Dopo il decesso di una donna di 82... Vai su Facebook

La febbre West Nile arriva in Italia, sintomi gravi nell'1% dei casi. Attenzione alle punture di zanzare - News Vai su X

Virus West Nile, 28 casi nel Lazio, il virus alle porte di Roma. Nel catanese caso in un cavallo; Dopo il West Nile arriva (ancora) il virus chikungunya: 800 casi in Francia, i primi in Emilia. Cos'è e quali sono i sintomi dell'infezione tropicale; Febbre West Nile: aumentano i contagi. La mappa delle Regioni e province più a rischio a causa delle zanzare.

Altre due persone sono morte in Italia per la febbre West Nile, trasmessa dalle zanzare - Un uomo di 77 anni è morto lunedì all’Istituto Spallanzani di Roma a causa della febbre West Nile, una malattia infettiva di origine tropicale che viene trasmessa dalle zanzare attraverso le loro punt ... Lo riporta ilpost.it

West Nile, seconda vittima in Campania: è un 74enne di Pomigliano con gravi patologie pregresse - Salgono a 5 i decessi in Italia per complicazioni legate al virus West Nile; in Campania registrati due decessi: un 74enne di Pomigliano e un 80enne di ... fanpage.it scrive