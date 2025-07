Nozze vip | Luna Berlusconi la nipote del cavaliere ha sposato in sneakers il cuoco della tv

"Non servivano grandi palchi, luci o platee. Ci bastava quello che conta davvero: le persone che amiamo".Hanato così, sui loro profili social, il giorno delle loro nozze, sabato 26 luglio. Luna Berlusconi, figlia di Paolo e nipote di Silvio, si è sposata con lo chef  Vittorio Vaccaro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: nozze - luna - berlusconi - nipote

Lasciata prima delle nozze va in luna di miele con il padre - Una donna americana, lasciata a 36 ore dalle nozze, va in luna di miele con il padre. Il suo nome […] Continua a leggere Lasciata prima delle nozze va in luna di miele con il padre su Perizona.

Lasciata a poche ore dalle nozze va in luna di miele con il padre malato - Una donna americana, lasciata a 36 ore dalle nozze, va in luna di miele con il padre. Il suo nome […] Continua a leggere Lasciata a poche ore dalle nozze va in luna di miele con il padre malato su Perizona.

E dopo Venezia luna di miele extra lusso e sempre in Italia: il viaggio di nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez - Jeff Bezos e Lauren Sanchez sembrano davvero innamorati dell’Italia, tanto da decidere di prolungare il loro soggiorno ben oltre la sontuosa celebrazione nuziale a Venezia.

La nipote di Silvio Berlusconi convolata a nozze per la terza volta con lo chef e volto di Food Network. Paolo Berlusconi: "Era ora" Vai su Facebook

Per Luna Berlusconi matrimonio semplice a Piozzano; Chi è Luna Berlusconi (nipote di Silvio Berlusconi) che ha sposato (in sneakers) Vittorio Vaccaro; Luna Berlusconi sposa lo chef Vaccaro, le nozze intime della nipote di Silvio: Bastano le persone che amiamo.

Luna Berlusconi sposa lo chef Vaccaro, le nozze intime della nipote di Silvio: “Bastano le persone che amiamo” - Luna Berlusconi, nipote del Cavaliere e figlia di Paolo Berlusconi, ha sposato lo chef Vittorio Vaccaro. Come scrive fanpage.it

Berlusconi, nozze a sorpresa in famiglia: le foto inedite - Una bella notizia in queste ore nella famiglia Berlusconi: la nipote di Silvio, Luna Berlusconi, si è sposata con Vittorio Vaccaro. Riporta donnaglamour.it