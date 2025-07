Follonica abbatte le barriere | il mare aperto diventa accessibile a tutti

FOLLONICA – A Follonica è nato 3 che è molto piĂą di un progetto. Per la prima volta, persone con disabilitĂ possono vivere l’esperienza dello snorkeling in mare aperto, partendo direttamente dalla spiaggia pubblica, senza bisogno di alcun addestramento. Il cuore dell’iniziativa batte in un tratto di litorale antistante la Colonia Marina. Un punto scelto con cura: acque calme, fondali bassi, accesso agevolato. Condizioni perfette per un’attivitĂ tanto delicata quanto rivoluzionaria. Ma ciò che rende questa esperienza unica è la sua totale sicurezza. Ogni partecipante è accompagnato in acqua da tre operatori esperti, tutti formati per il salvataggio e il soccorso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it