Maltempo Ascoli Piceno 70 soccorsi in 24 ore

La provincia di Ascoli Piceno è stata investita da un forte nubifragio che ha causato danni soprattutto lungo la fascia costiera. Pioggia intensa, grandine e forti raffiche di vento hanno colpito le città , in particolare San Benedetto del Tronto e Grottammare, dove diverse strade si sono trasformate in torrenti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Maltempo Ascoli Piceno, 70 soccorsi in 24 ore

Maltempo Ascoli Piceno, 70 soccorsi in 24 ore - La provincia di Ascoli Piceno è stata investita da un forte nubifragio che ha causato danni soprattutto lungo la fascia costiera. Riporta tg24.sky.it

Maltempo, nubifragio a San Benedetto del Tronto: la Guardia Costiera in soccorso coi gommoni - Un forte nubifragio si è abbattuto su San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno: i sommozzatori del Il 1° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera sono intervenuti con i gommoni ... Come scrive la7.it