Nella notte sfonda la vetrata di un bar in centro con un tombino e svuota la cassa Inseguito dal titolare poi arrestato dai carabinieri

La notte del 28 luglio i Carabinieri della Stazione di Parma Centro, in collaborazione con personale della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 40enne italiano che, all’esito degli accertamenti e delle verifiche svolte, è ritenuto il presunto responsabile di rapina.Era appena passata la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

