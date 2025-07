Lotta all' abbandono rifiuti | arrivano cinque foto-trappole e nove telecamere

BRINDISI - Novità a Brindisi nel contrasto all'abbandono rifiuti: arriva il via libera alla installazione delle foto-trappole. È infatti in fase di aggiudicazione l'intervento finalizzato al “Contrasto dell'abbandono dei rifiuti”, che prevede due tipologie distinte di attività . La prima è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Tour de force della polizia municipale: multata donna per abbandono illecito di rifiuti - Continua l’attività di contrasto allo sversamento abusivo di rifiuti sul territorio comunale di San Tammaro.

Terracina, bloccato abbandono illegale di rifiuti sull’argine del fiume Ufente - Terracina 12 maggio 2025 – Dopo tre anni di appostamenti e controlli mirati, le Guardie Ittiche FIPSAS hanno colto in flagranza di reato un camionista intento a scaricare illegalmente circa 20 metri cubi di rifiuti da sfalcio e potature lungo l’argine del fiume Ufente.

Rifiuti, l’abbandono non è legato alla penuria dei centri raccolta - Quali sono le zone di Roma dove più frequentemente vengono rilevate delle discariche abusive? Sono le stesse dove i centri di raccolta risultano più carenti? Sono domande che si è posta l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma (Acos).

Rifiuti abbandonati alla fermata del bus o nelle piazze di Treviso.

A Bari le videotrappole con intelligenza artificiale: così si combatte l’abbandono dei rifiuti - Su iniziativa della ripartizione Tutela ambiente, Igiene e Sanità, infatti, sarà attivo dal prossi ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Rifiuti abbandonati, FI Fucecchio: "Fototrappole contro il fenomeno. L'amministrazione non perda tempo" - Se da un lato l'amministrazione comunale prende tempo per sottoporre la nostra proposta per l'utilizzo delle fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti, ... Lo riporta gonews.it